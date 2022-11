Sconcerti: “Inter? KO che vuol dire poco. Anzi: mi ha dato spesso la sensazione…”

Le parole del giornalista: "Sono convinto che il ko significhi poco. Resta l'aver battuto il Barcellona. L'Inter però deve crescere anche in Champions"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così dell'Inter e della sconfitta indolore contro il Bayern: "Il Bayern in questo momento è più forte e ha più soluzioni di gioco. Per il resto l'Inter era in una formazione con tante riserve, era metà Inter ma si è confermata.