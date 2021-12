Sconcerti: “Quando guardo l’Inter, rivedo il gioco della Lazio pre pandemia”

L'analisi del giornalista: "Inzaghi non ha inventato un suo modo di far giocare l’Inter, ha trasmesso le indicazioni che aveva già alla Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del modo di giocare dell'Inter di Simone Inzaghi: "C’è grande meraviglia per come Inzaghi sta conducendo l’Inter. In realtà Inzaghi non ha inventato un suo modo di far giocare l’Inter, ha trasmesso le indicazioni che aveva già dimostrato di conoscere nelle migliori stagioni della Lazio, arrivando anche prima di Inter e Milan. La capacità classica di Inzaghi è costruire squadre che sanno adattarsi a partite diverse. Vanno in contropiede e giocano di manovra nello stesso modo, si sanno adattare all’avversario e alle difficoltà della giornata.