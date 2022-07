Sconcerti: “Inter, Lukaku ha oscurato due colpi. Nerazzurri nettamente avanti”

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata, soffermandosi anche sul mercato nerazzurro: "Credo che la necessità dell'Inter sia quella di incassare, ma non è semplice con giocatori come Sanchez ultratrentenni e dall'ingaggio altissimo. Adesso viviamo in un calcio in cui non si può più sperperare. Vent'anni fa Corvino prese per 15 milioni Giardino all'epoca cifra altissima. Oggi invece con la stessa cifra compri chiunque, perché c'è stato un impoverimento generale. Nessuno ha i soldi quindi si vende male. Hai bisogno di una banca e la nostra banca è la Premier League. L'Inter è nettamente avanti, l'arrivo di Lukaku ha oscurato colpi importanti come Mkhitaryan e Asslani".