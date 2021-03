Sconcerti: “Inter mai brillante, gestisce e si affida ai cannonieri. Pirlo come CR7”

Mario Sconcerti è intervenuto a calciomercato.com e ha parlato così di Inter, Juventus e di altri temi del campionato

"Spesso i campioni che sono stati i numeri uno per tanto tempo non riescono a vedere i bravi giocatori in giro. Non credo che Pirlo stimi i suoi giocatori. Quando parla dopo le sconfitte, quando dice che sbagliano i particolari o che sono troppo giovani, e non è vero, li considera sempre dei ragazzi. Come si fa a dire di uno come Chiesa che è giovane? Questo è il suo quinto campionato di Serie A. Pirlo in fondo è come Ronaldo, non ha stima dei suoi giocatori".