A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha parlato di diversi temi. A proposito dell’Inter di Conte, reduce dal secondo pareggio in Champions League, ha detto: “Gioca un calcio malinconico ma non è costruita per giocare bene ma per vincere. L’Inter è un diesel, non riesce a cambiare passo, ma è la squadra più completa in Italia”.