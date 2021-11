Sconcerti: “Inter la migliore da un mese. Napoli? Spettacolo Mertens”

La riflessione del giornalista a proposito della classifica di Serie A dopo l'ultimo turno di campionato

Nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato la classifica di Serie A, soffermandosi sulle squadre di vertice. Queste le sue considerazioni: "Sono rimaste 4 squadre delle 7 che avevano cominciato. Sono Napoli e Inter, che hanno perso una sola partita, più Milan e Atalanta che ne hanno perse due. La Roma ne ha perse 5, è fuori statistica e non credo pensi a entrarci. In questa corsa ha fatto un passo avanti importante il Napoli per punti e capacità immediata di rimettersi in piedi. Ha giocato benissimo e vinto in un quarto d’ora in una partita dove Mertens ha dato spettacolo come ai vecchi tempi".