Sconcerti: “Il Milan ha avuto una doppia forza contro l’Inter. Ibra uomo-guida”

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del Milan vittorioso nel derby con l’Inter: “In casa Milan sta riuscendo? Un giocatore come Ibra in un campionato leggero come quello Italiano è un uomo-guida. Messo dentro una squadra giovane con molta qualità, rende eccome. Da metà del secondo tempo ha resistito e poi rotto l’attacco dell’Inter, che poi si è fermata. Non si era piegato il Milan e anzi ha spaventato l’Inter. E questa è stata una doppia forza. Ha dimostrato di essere una squadra completa, ma l’incognita resta la resistenza di Ibra“.