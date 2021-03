Sconcerti: “La Juve è sbagliata. Milan squadra europea. Nemmeno l’Inter…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la clamorosa sconfitta della Juve contro il Benevento e la vittoria del Milan

"Non è sbagliata la partita della Juve, è sbagliata la sua idea di squadra. È sbagliata la Juve. In generale non è granché il nostro calcio la cui parte migliore è ancora il Milan perché ha un eremita eretico in mezzo all’area e tanti ragazzi che sanno giocare a pallone nelle tre zone. Il Milan è una squadra europea, infatti stava perdendo anche ieri, ma ha qualità di pressing e di gestione non comuni. Noi confondiamo spesso una partita con l’idea generale di calcio. Non c’è nessuno in Italia che ne abbia una assoluta, nemmeno l’Inter".