Sconcerti: “L’Inter non può sbagliare: con il Napoli è determinante questa cosa”

A TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così verso il big match della 13a giornata di Serie A di domenica tra Inter e Napoli

"Il Napoli gioca molto bene, ora è da qualche giorno che non ho notizie dal club ma se hanno la formazione titolare sono molto forti. Lato Inter invece non ci sono dubbi, devono vincere. Il Napoli può anche non farlo, per l'Inter invece è determinante: questo è il problema di inseguire, non puoi sbagliare uno scalino".