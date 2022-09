Sconcerti: “L’Inter non ha risolto la crisi. Ma ha ritrovato la vittoria e due giocatori”

Nessuna squadra fresca di Champions gioca davvero bene, ma tutte e tre sanno vincere. Il Torino ha giocato a lungo meglio dell’Inter. Vlasic ha qualcosa di Lautaro nel senso che difende il tiro immediato anche prima di avere il pallone. L’Inter ha difficoltà contro i trequartisti. Se li marchi col terzino diminuisci i centrali; se marchi con Dumfries, lo perdi. Ma l’errore più grande sulle marcature l’ha fatto il Torino cambiando quella su Brozovic negli ultimi 20 minuti. Ha dato improvvisa libertà al vero giocatore di pensiero dell’Inter spingendo il Torino indietro di venti metri. Il gol poteva non arrivare, è stata un’invenzione di Barella, ma ha indirizzato il Torino verso un finale meno organizzato, più convulso. Non a caso il migliore è stato Handanovic. Il Torino è aggressivo e messo bene in campo. Ha solisti rapidi nel vedere la porta. L’Inter non ha giocato bene, se c’è una crisi di gioco, non l’ha risolta. Ma ha sentito la partita, ha cercato di sveltirsi, ha trovato un Lautaro quasi eccezionale e un Brozovic di nuovo dentro la partita. Soprattutto ha ritrovato i tre punti.