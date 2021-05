Sconcerti: “Inter da 9: vittoria meritata, è stata la più forte. Milan e Juve…”

Il pensiero del noto giornalista Mario Sconcerti, che su Calciomercato.com valuta la stagione in Serie A dell'Inter e delle altre

"Queste sono le mie pagelle al campionato: Inter e Milan stesso punteggio 9. L’Inter è sempre stata più forte e ha giustamente vinto, ma il voto non è alla forza, è a tutta le componenti della stagione. Credo che il Milan con le sue possibilità, abbia fatto un campionato in linea con quello dell’Inter. Darei tra il 6 e il 7 alla Juve. Il voto dipende dal lato in cui si guarda. Direi più 7 che 6. Atalanta 6+ perché devo giudicarla da grande squadra. Da questo punto di vista ha promesso molto e mantenuto poco".