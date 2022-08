Sconcerti: “Inter perfetta con lo Spezia. Più forte di tutte le altre perché…”

Mario Sconcerti, ripartendo dal pareggio del Milan a Bergamo, ha commentato le prestazioni delle big di Serie A nell'ultimo turno. Questo il pensiero sui rossoneri e sull'Inter: "Mi è apparsa una squadra squadra lenta, soprattutto mentalmente. A livello tattico Pioli ha un problema strutturale, è sempre in inferiorità numerica in mezzo al campo e questo si era già visto con l'Udinese. Un Milan schierato con il 4-2-4 lascia buona parte dell'organizzazione di gioco agli avversari, poi tutto gira attorno a De Ketelaere perché bisogna capire come gioca. Il Milan dovrebbe mettere un centrocampista in più e tornare al 4-3-3, al momento c'è tanta qualità ma poco equilibrio. Secondo me ci sono state difficoltà a sostituire e a intervenire su quello che garantiva Kessie. La partita dell'Inter invece è stata perfetta, senza mai dover affondare troppo. È una squadra che ha delle individualità talmente forti che si pone sopra a tutte le altre. Tutte le squadre hanno una buona organizzazione di gioco ma poi gli manca quel di più che ha l'Inter".