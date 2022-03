Sconcerti: “Inter difficilmente modificabile, ora non è più la più forte”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio del momento che sta attraversando l'Inter di Inzaghi e della lotta al vertice in Serie A

Inter ancora favorita per il titolo? Cosa deve fare Inzaghi per farla ripartire?

"E' quella che ha la struttura di gioco più esperta. Nessuna delle tre lì davanti è perfetta, non c'è più una squadra di riferimento. Se il Napoli facesse nelle ultime 11 giornate quanto fatto lo scorso anno, andrebbe a 84 punti, come ha fatto già. L'Inter è difficilmente cambiabile, ci sono giocatori difficili da sostituire. Non è più la più forte però ora".