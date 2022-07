Sconcerti: “Il problema dell’Inter non è tecnico, ma societario. Dybala oggi è lo Spirito Santo”

A TMW Radio, il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato così dell’Inter e non soltanto: “Il problema dell'Inter non è tecnico, ma societario. È un problema di prospettiva. Se Inzaghi dovrà giocare con quattro centrocampisti dovrà cercare qualcosa in più nel contorno ma ha un grande attacco. Nella Juve ci sono dei problemi: per esempio, come ala c'è solo Di Maria. Cuadrado è scomparso completamente, ma lo scorso anno è stato tra i migliori. So che la Juventus sta cercando Paredes e non mi meraviglierei se provasse ancora per Zaniolo.