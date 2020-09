Sconcerti: “Inter e Atalanta avranno un vantaggio all’inizio. Nerazzurra ora più pronti della Juve”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della ripresa della Serie A e dei colpi di mercato delle squadre:

“Avranno un piccolo vantaggio le squadre che hanno giocato ad agosto, vedi Inter e Atalanta. Non credo però che la preparazione influirà molto. C’è un mercato ancora da definire, in particolare per la Juve e l’Inter, poi anche dal punto di vista degli uomini posso dire che Kulusevski sarà un punto di riferimento importante per i bianconeri. Certo che l’Inter ora è più pronta della Juve. Per l’Atalanta conterà molto il ritorno di Ilicic, poi direi che vedo bene Milan, Napoli e Roma”.