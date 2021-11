Sconcerti: “Inter e Milan si equivalgono. Sette punti non giustificati”

Il giornalista si è soffermato sulla classifica delle due milanesi alla luce del pareggio maturato nel derby

A Pressing, Mario Sconcerti ha parlato del derby tra Milan e Inter. «È stata una bellissima partita. Ce ne sono tante in questo campionato di questa intensità. Forse non con la stessa qualità ma con la stessa intensità sì. È stato un bellissimo derby. La vera notizia è la distanza tra Milan e Inter: sette punti dopo 12 giornate dopo questa partita non sono assolutamente giustificati. Sono due squadre che si equivalgono. Qui aumentano i rimpianti dell'Inter: i nerazzurri hanno pareggiato troppo e hanno trovato forse troppo in ritardo la dimensione giusta. Il Milan veniva dalla continuità mentre Inzaghi ha dovuto rimescolare tutte le carte. Le occasioni dell'Inter fanno pensare che la grande audacia del Milan poteva avere un altro significato», ha detto sullo scontro il giornalista.