Sconcerti: “L’Inter non è quasi più squadra. Inzaghi dovrebbe spiegare perché”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Bayern Monaco: "Il Bayern è stata la migliore squadra vista in queste quattro partite che hanno coinvolto le italiane. Non credevo che la differenza sarebbe stata così lunare. Le partite poi sono sempre uniche, le prestazioni cambiano, basta vedere la differenza del Milan tra il derby e Salisburgo, ma il Bayern gioca bene perché ha la qualità per giocare veloce e pressare nello stesso tempo. Ci sono stati molti momenti in cui l'Inter era come in soggezione, guardava giocare l'avversario. Meglio il Bayern del PSG perché è più squadra, non esiste un solista, giocano tutti per tutti.