Sconcerti: “Inter? Radu le ha tolto un punto, gli altri 2 li ha persi da sola”

Così il giornalista: "L'errore di Radu è molto grave, ma non può chiudere la discussione sulla partita dell'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti , giornalista, ha analizzato così il clamoroso errore di Andrei Radu che ha portato alla sconfitta dell'Inter a Bologna : "L'errore di Radu è molto grave, ma non può chiudere la discussione sulla partita dell'Inter. Radu le ha tolto un punto, gli altri due la squadra se li è tolti da sola. Dopo il pareggio di Arnautovic, con ancora più di un'ora da giocare, l'Inter è andata a ritmo lento, senza mai un momento di pressione seria sull'avversario. Come se il risultato fosse sempre rimediabile e ci fosse tanta strada davanti. Non ha nemmeno giocato malissimo, è successo qualcosa di peggio.

L'Inter non c'è stata, era psicologicamente da un'altra parte, terrorizzata nell'intimo dall'importanza della gara, come fossero ancora tutti ragazzi i suoi giocatori. Incomprensibile da una squadra che ha avuto tutto nel tempo: qualità e temperamento. Qualcosa non ha funzionato nel cammino verso la partita, altrettanto è successo durante il gioco. E' come se fosse gestita al peggio l'emozione di dover vincere. E' anche illogico recuperare quattro mesi dopo una partita, la fa diventare un evento fuori luogo e fuori tempo. Non è un caso che tutti e tre i recuperi giocati ieri abbiano avuto risultati sorprendenti. L'Inter però ha esagerato, non è questa la sua dimensione. Capire cosa sia successo vale adesso il presente e anche un pezzo di futuro".