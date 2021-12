Sconcerti: “L’Inter ha la rosa più celebre dell’Atalanta, ma meno efficace”

L'analisi del giornalista: "Gasperini e Inzaghi non sono raffinati ma sono uomini di calcio astuti. Continueranno a dare sorprese"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato così la grande vittoria di ieri dell'Inter sul Cagliari: "L'Inter è in testa a un gruppo di tre squadre molto diverse. L'Inter è la migliore perché ha perso una sola partita, ma se guardiamo gli angoli della classifica, capiamo che tra Inter e Atalanta c'è una differenza minima, un punto in quindici partite. C'è di più, da metà ottobre l'Atalanta ha fatto un punto più dell'Inter e due più del Milan. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea. Contano oggi solo i risultati. Non è per esempio comprensibile cosa significhi per l'Inter giocare contro il Cagliari che ha trenta punti in meno. Sembra tutto facile ma non è scontato.