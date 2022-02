Sconcerti: “Inter, Scamacca è una certezza. Frattesi? Il nuovo Marchisio”

Il pensiero del noto giornalista a proposito dei due calciatori del Sassuolo finiti pesantemente in orbita Inter per il nuovo anno

Ospite di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua su Frattesi e Scamacca, due obiettivi dell'Inter per la prossima stagione: "Sono due giocatori molto interessanti. Su Scamacca credo si possa parlare di certezza, Frattesi mi sembra il nuovo Marchisio, elemento di inserimento e intelligenza in mezzo al campo. L'Inter ha bisogno di questi inserimenti, soprattutto in mezzo. Bene l'acquisto di Ricci da parte del Torino. Ha continuato a crescere e credo che Juric sia l'uomo giusto per farlo continuare a migliorare".