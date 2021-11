Sconcerti: “Inter-Shakhtar è sembrata una partita di professionisti contro…”

L'analisi del giornalista: "L'Inter è cresciuta, è giusto festeggiare il ritorno agli ottavi dopo dieci anni, ma è corretto anche dire che il girone era debole"

Nel corso del suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter che ha permesso alla squadra di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League: "L'Inter passa, il Milan no. Nessuna delle squadre italiane è in testa al suo girone alla vigilia dell'ultima giornata, ma tutte sono di nuovo in corsa per passare il turno. Anche se questo significa che i prossimi avversari andranno cercati quasi certamente tra Liverpool, Chelsea, United, City, Real, Bayern, Ajax e forse Lille. Pochi spazi. Ha giocato bene l'Inter per molti minuti. Lo Shakhtar è una squadra di buoni giocatori ordinati e ingenui, pericolosi in teoria, in pratica non tirano in porta, hanno segnato in Europa un gol e ne hanno presi 11.