Sconcerti: “Inter con basi più solide. Con continuità sarebbe tra le top 8 in Europa”

Il giornalista ha commentato a Tmw Radio la gara di ieri tra Milan e Inter e delle qualità della squadra di Inzaghi

“Forse l’Inter mi ha dato più la sensazione di una squadra con basi più solide. È sempre la campione d’Italia. Non si sono assolutamente visti i 7 punti di distacco tra le due squadre. Il Milan ha vissuto una continuità tecnica, L’Inter ha pagato tre pareggi ad inizio di campionato, in un campionato dove si va velocissimo. L’Inter ha questa caratteristica, ha molta facilità di costruire occasioni importanti, come quando è andata più volte vicino al secondo gol. Se avesse anche continuità sarebbe tra le prime otto in Europa".