Sconcerti: “Inter tornata a giocare bene. Inzaghi? Accadeva qualcosa dietro…”

"Il cambiamento dell’Inter è stato così rapido e completo da far credere che anche la causa della malattia fosse evidente. Ma sembra più la guarigione di tutto un organismo che il frutto di una sola medicina. Il che renderebbe Inzaghi innocente sia nella crisi di prima che nei meriti di adesso. Accadeva qualcosa dietro di lui, questa è la ragione più normale. L’Inter di adesso è più in alto della Juve anche rispetto ai due punti di differenza in classifica. La Juve di oggi è in costruzione mentre l’Inter è rimasta una squadra. Domenica giocheranno contro ma entrambe non sono padrone di se stesse, dipendono dal Napoli. E non ci sono nel Napoli sintomi di malattia".