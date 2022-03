Sconcerti: “Inter? Dimenticato il vero problema. Si vede da un confronto”

Il pensiero del giornalista sulle difficoltà della squadra nerazzurra

Mario Sconcerti, in collegamento con Pressing, ha parlato di cosa sta accadendo alla squadra nerazzurra in questo periodo: "L'Inter merita comunque fiducia perché ha dimostrato di meritarla, ma il vero limito arriva da un lato mai considerato abbastanza. L'Inter di questo momento è il risultato di una società in grossa difficoltà, in crisi economica. Questo si vede dalla magrezza della costruzione della squadra: l'anno scorso, all'inizio della stagione, l'Inter aveva fuori Nainggolan, Eriksen, Sensi, Young, per non parlare di Kolarov, Pinamonti e Dalbert. Aveva giocatori dei quali non sapeva che utilizzo fare, mentre oggi non sa sostituire un centrocampista. Tre volte Brozovic non ha giocato e Inzaghi ne ha provati tre diversi, ma nessuno è andato bene. Ci siamo dimenticati che questo club è in crisi economica".