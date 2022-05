Sconcerti: “L’Inter vincerà contro l’Empoli e lo sa anche il Milan. Difficile che…”

In collegamento con Pressing, Mario Sconcerti ha commentato la lotta scudetto e le speranze dell'Inter. Ecco le sue parole

"Sono sicuro che l'Inter batterà l'Empoli, ma non è solo una mia convinzione. Anche il Milan lo sa, ed è per questo che sta già pensando a come battere il Verona. E' una situazione sorprendente, perché ho sempre considerato l'Inter più forte del Milan, ma a questo punto i rossoneri hanno la palla in mano, ed è difficile che se la lascino scappare".