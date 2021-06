Sconcerti: “Sarri, ottimo investimento della Lazio. Donnarumma? Parliamo di Superlega…”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'approdo di Sarri alla Lazio e dell'Italia all'Europeo

"Gli servirà tempo, ma nemmeno tanto. I giocatori la Lazio li ha, semmai deve rifinire e completare un lavoro non fatto da Inzaghi, cioè quello di valorizzare l'intera rosa e non solo 13-14 giocatori. Il vero problema di fondo per lui sarà trovare il regista: credo proverà Luis Alberto ma non penso vada bene. C'è Cataldi che magari può fare il distributore veloce... Quello di Sarri alla Lazio è comunque un ottimo investimento".