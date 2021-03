Sconcerti: “Involuzione del calcio ai tempi del virus: come la DaD perché…”

Il giornalista Mario Sconcerti analizza il momento del calcio italiano e non solo e paragona l'involuzione alla situazione della scuola

"Anche l’Italia di Mancini sembra caduta nell’involuzione del calcio al tempo del virus. Non è un fenomeno solo nostro, dovunque c’è meno velocità, come un’ombra di pigrizia, un gioco più prevedibile, quasi malinconico. Per mesi ho creduto che fosse solo il nostro calcio ad avere un’ultima anomalia, poi è apparso chiaro che l’errore è dovunque. Succede in Inghilterra, non sempre, ma in molte partite sì. Succede in Germania, Spagna, dovunque. È diventato complesso trovare un linguaggio comune, stanno mancando le abitudini. E il calcio è soprattutto questo, una vecchia compagnia.