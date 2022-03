Sconcerti: “Inzaghi a nozze con la squadra rigida e ferma: Inter, rosa incompleta”

Il pensiero del giornalista ai microfoni di TMW Radio sul momento di flessione dell'Inter di Simone Inzaghi

Mario Sconcerti , editorialista del Corriere della Sera e opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta durante la trasmissione 'Stadio Aperto'.

"Conte aveva avversari diversi. Parlando dell'Inter attuale, direi che ci sia stato un momento di sopravvalutazione della rosa quando si parlava del fatto che fosse eccezionale. Il discorso poteva valere un anno fa, oggi si è molto asciugata: è bastato mancasse Brozovic e si sono visti costretti a inventare Vecino, la riserva della riserva. Vidal e Ranocchia sono riserve che non farebbero la differenza in nessuna buona squadra di Serie A. Inzaghi è andato a nozze con una squadra così rigida e ferma, mentre allenatori come Spalletti e Pioli hanno avuto due idee importanti nelle ultime domeniche: uno ha tolto Diaz e fatto spazio a Kessie, l'altro domenica scorsa è stato coraggioso a mettere fuori Insigne e Zielinski".