Sconcerti: “L’Inter si è persa. Ma il tetto lo ha raggiunto Inzaghi a Udine”

L'analisi del giornalista: "In questo momento l'Inter fuori non ha un gioco, non contrasta né ha un regista che la faccia ragionare"

È un riassunto forse lapidario, ma reale dei problemi di un'Inter che in trasferta non sa stare in campo ed è guidata con un'elettricità confusa, senza riscontri sul campo. In questo momento l'Inter fuori non ha un gioco, non contrasta né ha un regista che la faccia ragionare. Brozovic è sfinito. Questa fragilità rende inopportuna anche la difesa, a Udine sommersa dall'onda lunga dei centrocampisti avversari. Il risultato è una non squadra, una crisi reale che ha bisogno di una guida molto più sicura perché la squadra si è persa".