Sconcerti: “Favorita Europeo? Si può arrivare a Italia-Inghilterra in finale”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'eUropeo e del passaggio del turno dell'Inghilterra ai danni della Germania

Germania-Inghilterra, partita che dà segnali importanti in chiave inglese?

"Segna il giusto, non prende gol, è una bella squadra dove stanno mancando alcuni giocatori senza che se ne accorga nessuno come Foden, Grealish. E' una squadra quadrata, molto moderna, se inizia a segnare Kane è una grande squadra. Ora avrà avversari alla portata, ma le sorprese non smetteranno di esserci. Sono Europei di un calcio evoluto, colto, anche Svezia-Ucraina è stata una partita di squadre sapienti".