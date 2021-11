Sconcerti: “Siamo tornati noiosi e impotenti. L’Italia ora è isolata”

Mario Sconcerti analizza la deludente prestazione dell'Italia di Mancini in Irlanda del Nord, partita che condanna gli azzurri ai playoff

"Tutto quello che abbiamo fatto, il titolo europeo, il record di partite senza sconfitte, non è bastato per cambiare questa triste seconda metà dell’anno. Siamo scomparsi, improvvisamente normalizzati. Mancini quattro anni fa cambiò la mentalità del gioco, lo rese semplice e di qualità, un piccolo miracolo che sembrava portarci avanti di anni sugli altri. Non era vero. Quel gioco non c’è più, come mangiato dalla storia. Siamo tornati noiosi e impotenti. È diventata un’Italia isolata, che non tira più in porta, senza diritti".