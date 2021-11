Sconcerti: “Italia, non ne abbiamo più. Involuzione netta, ormai siamo solo…”

L'analisi del giornalista: "Sono tanti giocatori che mancano. In due mesi abbiamo fatto diventare antica l’ultima generazione"

Sono tanti giocatori che mancano. In due mesi abbiamo fatto diventare antica l’ultima generazione. Non ne abbiamo più. Possiamo dire che bastava il rigore di Jorginho o qualche scelta diversa, ma l’involuzione del nostro calcio è netta da tempo. Negli ultimi due mondiali giocati siamo usciti al primo turno, all’ultimo mondiale non siamo nemmeno andati, al prossimo non siamo messi bene. Ci sono ormai tre giocatori italiani ogni dieci e molti di quei tre sono di giro. Oltre questa squadra in testa-coda, non c’è alternativa. Gli altri fanno le nazionali con i giocatori che sono all’estero. Noi abbiamo portato l’estero in Italia. Siamo ormai tutta var e distintivo, debiti e superlativi. Ma non basta più".