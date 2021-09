Sconcerti: “Italia, Raspadori punta moderna. Immobile in difficoltà”

Le parole del giornalista nell'intervento per TMW a proposito dell'Italia in campo stasera contro la Lituania

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato dell'impegno di stasera dell'Italia ai microfoni di TMW: "Non ha il fisico del grande centravanti, è una prima punta molto rapida, che sa dialogare con i compagni. E' una punta moderna. Per il resto non so. Stasera l'avversario è abbordabile, e poi è una novità imposta dalla fase tecnica che stiamo attraversando. Immobile è in difficoltà, ha bisogno anche lui di cambiare. Ha fatto battere il rigore a Jorginho, vuol dire che anche lui non si sente bene. Doveva tirarlo lui quel penalty, vuol dire che non ha fiducia in sé in questo momento".