Sconcerti: “Italia senza campioni. Ma per fare la storia può bastare Barella”

L'analisi del giornalista: "Vedo cumuli di ottimi giocatori in squadre come l’Inghilterra, la Francia, il Belgio, la stessa Italia, ma pochissimi giocatori capaci di grandi differenze"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha detto la sua sulla Nazionale italiana in vista degli Europei: "Cassano dice che l’Italia non ha campioni e per questo non vincerà gli Europei. Credo sia vero in sostanza, ma un torneo breve, tra nazioni simili che si scambiano continuamente i giocatori, si possa vincere anche in altri modi. Né vedo giocatori straordinari dalle altre parti. Vedo cumuli di ottimi giocatori in squadre come l’Inghilterra, la Francia, il Belgio, la stessa Italia, ma pochissimi giocatori capaci di grandi differenze. Però Cassano fa riflettere. Se penso all’Italia di Lippi ritrovo giocatori come Del Piero, Totti, Pirlo, Buffon, Cannavaro, De Rossi, si poteva scegliere un centravanti tra Toni, Inzaghi e Gilardino. Non abbiamo nessuno che si avvicini.