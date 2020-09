Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà’, il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha parlato del secondo turno di campionato: “Chi rischia di più tra Juve e Inter? Credo la Juventus, perché gioca in casa di una Roma che non sappiamo cosa sia. La Fiorentina è una squadra in costruzione. La Roma, seppur avendo problemi, ha comunque una struttura e credo senta la partita in modo particolare“.