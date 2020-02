Sconcerti: “Juve-Inter a porte chiuse? Si rischia di falsare il campionato”

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, ospite di ‘Stadio Aperto’ su TMW Radio, ha parlato della possibilità di disputare Juve-Inter a porte chiuse: “Alcune cose sono utili in certi momenti, non per forza universalmente. Dobbiamo capire se siamo in uno stato di necessità o no. Il rischio è annullare il campionato. Non so cosa sia questo Coronavirus, ma mi sembra che alcuni stiano facendo dei ragionamenti come se si trattasse di una banale influenza. Non sappiamo dove ci porterà, secondo me andremo avanti così per qualche settimana”.