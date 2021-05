Sconcerti: “Juve-Inter sembrava partita pre-Var. Milan? Ha dimostrato…”

Le parole del noto giornalista a proposito delle gare delle due milanesi nell'ultimo turno di Serie A

"Umanamente mi dispiace, perché i danni sono sproporzionati rispetto alla stagione del Milan. Adesso la Juventus è favorita. Il Milan va a Bergamo e credo che voglia arrivare al secondo posto. Mi dispiace perché il Milan merita la Champions, ma bisogna arrivarci. Ha dimostrato di essere incompiuta. Ha perso troppi punti in casa. E' mancato il gol facile, come in quasi tutta la stagione. Ibra? Ha giocato meno della metà delle partite, non c'entra. Quando ha incontrato squadre che si chiudono, fa fatica. Donnarumma è stato il migliore e dà la dimensione della partita del Cagliari".