Sconcerti: “Nella Juve non c’è sentimento, Vlahovic triste. Allegri teme che…”

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, ha parlato così di Juventus e di Vlahovic

«Qui abbiamo un allenatore che dice la Coppa Italia è importante solo se la perdi. Ma che discorsi sono? Io sinceramente non lo capisco Allegri. Nelle sue scelte tecniche, nella gestione di Vlahovic, che continua a trattare come un ragazzo. Allegri non ha toccato la squadra, on l’ha cambiata. Ha l’ottavo attacco del campionato, ha fatto già 15 gol in meno dello scorso anno. E’ una Juve che non è cresciuta».

«Oggi Vlahovic è un giocatore triste in una squadra triste. Ma io chiedo: quali gol sbaglia? Non ha occasioni. Con il Genoa ha avuto una sola palla-gol. Ha bisogno di ali, non di altri attaccanti. E comunque prima di parlare di Vlahovic si guardi la squadra. Mi sembra che ognuno giochi per sé. Torniamo sempre a quella sentenza che diede Sarri quando parlò di squadra di “Inallenabili”. Allegri cerca di normalizzare Vlahovic perché teme che la squadra non lo accetti. Ma in questa Juve non c’è sentimento».