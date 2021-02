Sconcerti: “L’Inter non ha giocato male, ma la Juve ha una qualità superiore: è tornata”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato i temi principali della sfida di ieri sera tra Inter e Juventus: “L’Inter ha fatto una partita meno lucida, ma di sostanza. Ha avuto 2-3 occasioni importanti oltre il bellissimo gol di Sanchez-Barella-Lautaro. Forse è questa la vera nota negativa: non ha giocato male, è sembrata più ancella. La Juve ha una qualità superiore, l’Inter più concretezza. Sono in fondo due squadre che avrebbero bisogno di qualcosa in più. Ma sono le migliori, tolto il Milan che fa una corsa tecnica a parte, come un lungo paradiso inclinato che non si spezza mai. È rimasto laterale il pretesto della serata, la Coppa Italia. Le due squadre hanno giocato per umiliare l’altro, non per un traguardo. C’è stata un’intensità che è rara in questo momento. La vera sostanza è che la Juve è tornata e l’Inter non è mai andata via“.