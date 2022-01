Sconcerti: “Inter favorita in Supercoppa? La Juve può battere chiunque ma…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti ha parlato così di Juventus e Inter, in vista della Supercoppa

"La Juve è una squadra buona, quasi ottima, con un atteggiamento non sempre combattente. Come qualità però, se la fai giocare, i risultati arrivano. Ormai però solo per il terzo-quinto posto: il resto non è da Juve. Credo che vincendo a Roma ci sia stata sì una svolta, ma nell'evitare il disastro. Così rimangono in corsa".