Sconcerti: “Juventus? Troppo semplice dire che Allegri è il problema. L’Inter ieri…”

Le parole del noto giornalista a proposito della gara di ieri e delle responsabilità del tecnico bianconero per la sconfitta con l’Inter

Daniele Vitiello

A commentare Juve-Inter ma non solo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Una sua visione sulla partita di ieri sera?

"Questa fissazione di parlare di episodi non è propria del calcio ma è propria del calcio italiano. Da noi qualsiasi contatto può essere rigore ed è argomento di discussione. Se tu li vuoi vedere i rigori ne trovi dieci a partita, il contatto c’è si sta giocando a calcio. Per quanto riguarda la Juventus penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. La partita di ieri poi l’ha decisa secondo me il calciatore del campionato che è stato Perisic. Il croato ha sempre giocato così ma spesso era discontinuo, ora sembra aver trovato anche la continuità".

Quali sono i problemi della Juventus?

"Io credo che sia troppo semplice additare Allegri come problema della Juventus. Ci sono vari problemi, ci sono stati anche vari errori dell’allenatore. E’ una squadra che non ha gioco e a volte ritorna in mente la frase di Sarri. Sono tutti giocatori che hanno una grande stima di se stessi e non giocano da squadra, a volte anche un po' sopravvalutata questa stima personale. Anche parlando di Vlahovic penso che la sua decrescita sia stata data da una squadra che non lo aiuta. Penso che questo atteggiamento sia stato dato da una troppa facilità di vittoria degli ultimi anni dei bianconeri, messo in pericolo solo una volta dal Napoli di Sarri".

Per quanto riguarda l'Inter, cosa è mancato per stare davanti?

"Secondo me è mancata un po' la prontezza mentale. Dopo il derby e l’eliminazione della Champions League c’è stata un po' una crisi. In quel momento penso che i nerazzurri in quel momento abbiano capito che c’era bisogno di nuovo di crederci per vincere. Hanno perso il campionato in quel periodo. Non c’è da meravigliarsi se vincesse lo scudetto. I nerazzurri sono una squadra completa a differenza del Milan che ha saputo superare se stessa".