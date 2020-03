Sconcerti: “L’Inter può ambire ad avvicinarsi alla Juve. Ma i bianconeri hanno il vantaggio di…”

“L’Inter quanto può avvicinarsi alla Juve in futuro? Come modello può ambire a farlo. La Juve ha un vantaggio perché ha la stessa proprietà da tanto tempo. Ogni stagione ha potuto aggiungere qualcosa, c’è una tradizione ormai lunga e delle regole non scritte che fanno la differenza”.

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mario Sconcerti ha parlato così del divario tra Inter e Juventus, prima ancora della sospensione del campionato alla luce dell’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.