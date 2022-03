Sconcerti: “Kessie al Barça? Questione di appeal. Tra Allegri, Pioli e Inzaghi scelgo…”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del passaggio di Kessiè al Barcellona, sempre più probabile:

"Le commissioni sono alte perché il giocatore arriva a zero. Andrà a prendere poco più del Milan, ma è una questione di appeal. E' una scelta anche di vita. Non è dipeso dall'agente, non possiamo credere ancora che decidano veramente loro dove va un calciatore. Ha fatto 3-4 anni di Milan ed è comprensibile che tenti una nuova avventura. Il Milan è una delle più grandi società al mondo, ma se si innamora di un'altra squadra non si può fare nulla".