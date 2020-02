Sconcerti: “La Lazio può arrivare in fondo. L’Inter le somiglia per decisione e corsa, ma…”

Della lotta scudetto a tre squadre (Inter, Juve e Lazio) ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti:

“La Lazio, che pochi hanno preso in considerazione finora, è forse la più completa tra le tre squadre di testa. Per avere un’idea basta un piccolo dato: ha subito gli stessi gol dell’Inter (20) e ne ha segnati 5 in più. Ha il miglior centrocampo d’Italia (Leiva-Milinkovic-Luis Alberto) e forse il miglior centrocampista in assoluto (Luis Alberto). Ha avuto la fortuna di crescere in silenzio, inaspettata e quasi non gradita in una corsa classica come quella tra Juve e Inter. È anzi il suo riferimento, la spontaneità con cui è rimasta attaccata alle prime, a mettere qualche dubbio sulle capacità universali di Juve e Inter. La Lazio ha il capocannoniere del campionato, Immobile, 5 reti più di Ronaldo, 8 più di Lukaku. I suoi giocatori normali, come Radu, Felipe ma soprattutto Lulic e Lazzari, sono specifici, perfetti per quei ruoli. E ha infine un fantasista d’attacco eccezionale e fragile, Correa. Non ha riserve, ma non le vuole. Inzaghi ha costruito un gruppo, non vuole sfinirlo, ma nemmeno disturbarlo. Conta sulla felice disgrazia di non avere più partite da giocare a metà settimana.

La Lazio è una squadra semplice, ma con corsa e qualità, più tante piccole varianti che Inzaghi dedica ogni volta all’avversario di turno. È in generale una seconda squadra che si è però completata spontaneamente fino a raggiungere le avversarie. La Juve avrebbe più fantasia, ma si è abituata a non mostrarla. Manca storia alla Lazio, l’abitudine ai cammini lunghi. Ma sono anni che è la seconda in Italia per vittorie, un modello scorbutico di società, testardo come il suo presidente, ma estremamente razionale. Ha battuto quest’anno la Juve due volte su due, in questo momento si fa preferire come uomini e qualità. Troverà l’Inter domenica, un avversario che le assomiglia per decisione e corsa, ma mentre l’Inter comincia ad allargarsi nella coscienza di tutti, la Lazio resta ancora una specie di sorpresa. Credo sia un errore. In una stagione di nuovi transiti, la Lazio ha tutto per arrivare fino in fondo”.