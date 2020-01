Sconcerti: “Poveri sciocchi, Conte fa quel che può. Ma ieri si è visto il suo vero limite”

Nell’analisi di quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Atalanta, Mario Sconcerti, tramite le colonne del Corriere della Sera, mette in evidenza quelli che, a suo dire, sono i limiti dei nerazzurri e di Antonio Conte:

“Lukaku e Lautaro hanno da soli tenuto l’Atalanta in apprensione, non per meriti reali, solo per qualità potenziali. Ma il gioco normale, quello di possesso e di occupazione del campo, ha mostrato un’Inter sottomessa. È stata la naturalezza di questa perdizione il vero limite di Conte. Ad alto livello, ci sono ancora più solisti che squadra. Si era sospettato altre volte, ora è apparso chiaro. Inutile avere Lautaro se non gli si portano due palloni in fila. L’Atalanta meritava di vincere e non lo ha fatto. Colpa sua. Un’Atalanta schiacciata in avanti dalla difesa bassa dell’Inter. Abbiamo passato una settimana a discutere se Conte facesse il contropiede o meno. Poveri sciocchi. Conte fa quel che può, come tutti nel calcio. Esistono i più bravi e tu devi difenderti, tutto qui. Poi butti la palla avanti“.

(Fonte: Corriere della Sera)