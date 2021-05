Sconcerti: “L’Inter è stata la più forte. La squadra e Conte meritano voto 9”

A TMW Radio, Mario Sconcerti ha dato i voti alle squadre di Serie A dopo la conclusione dell'ultimo campionato

"Do due 9 a Inter e Milan. Perché il Milan era una squadra discretamente inferiore all'Inter ed è stata in testa per metà campionato e ha ottenuto un risultato che nessuno era in grado di dargli. L'Inter è stata la più forte e merita il 9. Tutte e due hanno fatto uno straordinario campionato. Stesso voto ai tecnici".