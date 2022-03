Sconcerti: “Inter, dalla Cina non arriva un euro. Leggendaria resistenza della dirigenza”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto il punto sull'Inter in vista della sfida di questa sera ad Anfield Road con il Liverpool

"La dignità è una cosa che non va mai messa in discussione né cercata nella prestazione. Una sconfitta dignitosa resta una sconfitta, se poi prendi tre gol certamente ti devi esaminare sul perché il calcio italiano, non solo l'Inter, ha difficoltà quando esce dal paese. Ho visto migliaia di partite uscire dal pronostico, comunque, soprattutto in Champions. Il Liverpool non è il Real Madrid dei vecchi anni".