Sconcerti: “Lukaku manca alla Serie A. Italia? Perché Mancini ha messo Barella su Busquets?”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato sulla sconfitta dell'Italia di Mancini ieri sera a San Siro contro la Spagna

C'è un centravanti per il futuro per la Nazionale?

"Forse ci sarà, ma al momento no. Ieri ha sbagliato anche Mancini, non si mette Barella su Busquets. Marcando a uomo, lo perdevi per altri compiti. Nel secondo tempo Barella è tornato nel suo ruolo ma perdevamo già 2-0. Si dovrà capire perché ha giocato Bastoni, sui cross lui e Bonucci non c'erano mai".