Sconcerti: “L’Inter deve trovare conferme, Lukaku ora è inarrivabile”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato il momento dell‘Inter di Antonio Conte, con particolare focus su Romelu Lukaku, definito dal giornalista ‘inarrivabile’:

“Non c’è molta strada da fare, c’è da avere conferme. L’Inter è cresciuta, segna con facilità in campionato, ne prende qualcuno di troppo, è vero. Conte continua a cambiarla per cercare il suo vestito giusto. Non è ancora chiaro come sarà. Brozovic? Non è un regista naturale, ma tante altre squadre non ne hanno ma per stare davanti alla difesa è il migliore in rosa. Lukaku si sta confermando come un centravanti inarrivabile ora“.

(Fonte: TMW Radio)