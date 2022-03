Sconcerti: “Mancato ricorso Roma per Mourinho? E’ come dirgli di calmarsi”

Le parole del giornalista: "La Roma ha fatto bene a non presentare ricorso. Vuol dire che giudichi il comportamento indifendibile"

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della scelta della Roma di non presentare ricorso per la squalifica di Jose Mourinho: "La Roma ha fatto bene a non presentare ricorso. Lasciare che il proprio allenatore non vada in panchina fa sorgere qualche dubbio, probabilmente è una scelta comune ma vuol dire che giudichi il comportamento indifendibile. È come dire a Mourinho di darsi una calmata".